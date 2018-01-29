Форвард "Порту" Соарес продолжит карьеру в Китае

Нападающий "Порту" Франсиско Соарес продолжит карьеру в Китае, сообщает A Bola.

По сведениям издания, 27-летний бразилец, который поссорился с главным тренером "драконов" Сержиу Консейсау, в ближайшее время станет игроком одного из китайских клубов.

В этом сезоне Соарес сыграл за "Порту" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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