Форвард "Порту" Соарес продолжит карьеру в Китае
Нападающий "Порту" Франсиско Соарес продолжит карьеру в Китае, сообщает A Bola.
По сведениям издания, 27-летний бразилец, который поссорился с главным тренером "драконов" Сержиу Консейсау, в ближайшее время станет игроком одного из китайских клубов.
В этом сезоне Соарес сыграл за "Порту" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
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|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
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|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30