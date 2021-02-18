Форвард "Порту" забил "Ювентусу" самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет
Нападающий "Порту" Мехди Тареми отличился на 63-й секунде первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:1).
Как сообщает Opta, это самый ранний гол в плей-офф турнира с апреля 2013 года.
Почти 8 лет назад столь быстро также пропустил "Ювентус" - в тот раз ворота "старой синьоры" поразила "Бавария".
Защитнику Давиду Алабе тогда удалось забить уже на 24-й секунде встречи.
Не пропустите: Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Порту". | http://soccernews.ru
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