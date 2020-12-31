Форвард Прошляков вернулся в "Ростов"

Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило об уходе нападающего Данилы Прошлякова.

20-летний футболист вернулся в "Ростов", который отдал его в аренду столичному клубу в августе.

Скорее всего, форвард продолжит карьеру в "Велесе", где проведёт остаток текущего сезона.

В составе "Торпедо" Прошляков сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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