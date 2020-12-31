Форвард Прошляков вернулся в "Ростов"
Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило об уходе нападающего Данилы Прошлякова.
20-летний футболист вернулся в "Ростов", который отдал его в аренду столичному клубу в августе.
Скорее всего, форвард продолжит карьеру в "Велесе", где проведёт остаток текущего сезона.
В составе "Торпедо" Прошляков сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Ростов" не сумел договориться по трансферу форварда "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал ничью с "Эльче"
-
Форвард Прошляков вернулся в "Ростов"
-
В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы
-
"Шальке" близок к подписанию защитника "Арсенала"
-
Куртуа недоволен судейством в матче "Эльче" - "Реал"
-
Пентек хочет вернуться в Серию А
-
Жирков и Кокорин могли перейти в тульский "Арсенал"
-
Стали известны сроки восстановления защитника "Ливерпуля" Матипа
-
Суарес повторил клубный рекорд "Атлетико"
-
Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы
-
Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со "Спартаком"
-
Модрич впервые забил за "Реал" ударом головой
-
Каррера красиво попрощался с игроками АЕКа
-
Главные новости дня: 30 декабря
-
Клопп прокомментировал результат матча с "Ньюкаслом"
-
"Реал" сыграл вничью с "Эльче"
-
Тьяго Алькантара вернулся на поле спустя 2,5 месяца
-
"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"
-
Один из лидеров "Байера" мечтает перебраться в АПЛ
-
Хавбек "Барселоны" намерен сменить клуб в январе