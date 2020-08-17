Форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели по итогам четвертьфинальных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, футболист провел на поле всю игру с "Аталантой" (2:1) и отметился точной передачей на Маркиньоса. Кроме того, форвард совершил 16 обводок, что стало лучшим результатом с 2008 года.
Neymar claims Player of the Week after THAT last-8 display #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/KYYZ6Mvtk4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2020
За звание стать лучшим также боролись форвард "Баварии" Томас Мюллер, защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано и игрок "Лиона" Мусса Дембеле.
Ранее сообщалось, что "Барселона" возобновила интерес к Неймару.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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