Форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели по итогам четвертьфинальных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболист провел на поле всю игру с "Аталантой" (2:1) и отметился точной передачей на Маркиньоса. Кроме того, форвард совершил 16 обводок, что стало лучшим результатом с 2008 года.

Neymar claims Player of the Week after THAT last-8 display #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/KYYZ6Mvtk4