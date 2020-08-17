Форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели по итогам четвертьфинальных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболист провел на поле всю игру с "Аталантой" (2:1) и отметился точной передачей на Маркиньоса. Кроме того, форвард совершил 16 обводок, что стало лучшим результатом с 2008 года.

За звание стать лучшим также боролись форвард "Баварии" Томас Мюллер, защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано и игрок "Лиона" Мусса Дембеле.

Ранее сообщалось, что "Барселона" возобновила интерес к Неймару.

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