Форвард ПСЖ отказался от переезда в Испанию

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Форвард ПСЖ отказался от переезда в Испанию

"Вальядолид" пытался подписать нападающего ПСЖ Хесе Родригеса.

Как сообщает Sky Sports, 25-летний испанец не захотел продолжать карьеру в испанском клубе. О предложениях от других клубов ничего неизвестно.

Напомним, что Хесе перебрался в ПСЖ в 2016 году. В текущем сезоне игрок не провел ни одной игры.

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