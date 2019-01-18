Форвард ПСЖ отказался от переезда в Испанию

"Вальядолид" пытался подписать нападающего ПСЖ Хесе Родригеса.

Как сообщает Sky Sports, 25-летний испанец не захотел продолжать карьеру в испанском клубе. О предложениях от других клубов ничего неизвестно.

Напомним, что Хесе перебрался в ПСЖ в 2016 году. В текущем сезоне игрок не провел ни одной игры.

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