Форвард Рафа Мир может перейти в "Вулверхэмптон" вместо "Реала"

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Форвард Рафа Мир может перейти в "Вулверхэмптон" вместо "Реала"

"Вулверхэмптон" ведет борьбу за нападающего "Валенсии" Рафу Мира, сообщает Super Deporte.

По сведениям издания, английский клуб близок к подписанию футболиста за два миллиона евро. Сделка может состояться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в "Реал", но, по всей видимости, англичанам удалось опередить "сливочных".

В этом сезоне 20-летний Мир провел за вторую команду "Валенсии" 19 матчей и забил 15 голов.

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