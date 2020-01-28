Форвард "РБ Лейпциг" ушёл в аренду в клуб Чемпионшипа

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Форвард "РБ Лейпциг" ушёл в аренду в клуб Чемпионшипа

"Лидс Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Жан-Кевина Огустина.

Один из лидеров английского Чемпионшипа взял в аренду 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Сообщается, что за "павлинов" французский форвард будет выступать под 29-м номером.

Рыночная стоимость Огустина - 14 миллионов евро. С лета он выступал за "Монако" на правах аренды, сыграл 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Ольмо отклонил предложения двух именитых клубов ради перехода в "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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