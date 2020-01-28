Форвард "РБ Лейпциг" ушёл в аренду в клуб Чемпионшипа
"Лидс Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "РБ Лейпциг" Жан-Кевина Огустина.
Один из лидеров английского Чемпионшипа взял в аренду 22-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.
Сообщается, что за "павлинов" французский форвард будет выступать под 29-м номером.
Рыночная стоимость Огустина - 14 миллионов евро. С лета он выступал за "Монако" на правах аренды, сыграл 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Ольмо отклонил предложения двух именитых клубов ради перехода в "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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|Ноттингем Форест
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|Шеффилд Уэнсдэй
|20
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|20
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|Брентфорд
|20
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|Блэкберн Роверс
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|11
|Суонси Сити
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|Халл Сити
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|20
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|16
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|20
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|21
|23
|18
|Рединг
|19
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|Хаддерсфилд Таун
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|21
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|21
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|17
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|Уиган Атлетик
|20
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|Барнсли
|20
|12