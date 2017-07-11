Форвард "Реала" Бурги перешел в "Алавес"

Нападающий "Реала" Хорхе Альвис Бурги стал игроком в "Алавеса", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с баскским клубом контракт до лета 2021 года.

Фото: Бурги в "Алавесе".

23-летний Бурги выступал за "Реал" с 2012 года, но не провел за первую команду ни одного матча. Сдавался в аренду "Эспаньолу" и "Спортингу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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