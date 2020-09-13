Форвард "Реала" Лукас Васкес получил выгодное предложение из Китая

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес может перебраться в Китай, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист получил выгодное предложение от одного из китайских клубов и взял несколько дней на раздумье. Впрочем, проблемой для трансфера может стать позиция главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, который рассчитывает на форварда.

29-летний Васкес выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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