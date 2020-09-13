Форвард "Реала" Лукас Васкес получил выгодное предложение из Китая

Теги лукас васкесреал мадридтрансферы

Форвард "Реала" Лукас Васкес получил выгодное предложение из Китая

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес может перебраться в Китай, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист получил выгодное предложение от одного из китайских клубов и взял несколько дней на раздумье. Впрочем, проблемой для трансфера может стать позиция главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, который рассчитывает на форварда.

29-летний Васкес выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" определился с ценой на Гарета Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов