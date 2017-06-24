Форвард "Реала" Мариано Диас близок к переходу в "Лион"

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Форвард "Реала" Мариано Диас близок к переходу в "Лион"

Форвард "Реала" Мариано Диас в ближайшее время может стать игроком "Лиона", сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб достиг договоренности со "сливочными" по трансферу футболиста. Сообщается, что "Лион" заплатит 10 миллионов евро за 60% прав на игрока.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 14 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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