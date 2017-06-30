Форвард "Реала" Мариано перешел в "Лион"

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Форвард "Реала" Мариано перешел в "Лион"

"Лион" объявил о переходе нападающего "Реала" Мариано Диаса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила от 10 до 15 миллионов евро. При этом королевский клуб сохранил за собой право обратного выкупа игрока.

23-летний Диас выступал за "Реал" с 2016 года, провел за клуб 14 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Бадалону". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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