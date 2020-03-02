Форвард "Реала" Мариано стал автором уникального достижения

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Форвард "Реала" Мариано стал автором уникального достижения

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас забил в ворота "Барселоны" спустя 50 секунд после выхода на замену в матче 26-го тура Примеры.

Как сообщает Opta, это рекорд Эль Класико в рамках чемпионата Испании в XXI веке.

Никому не удавалось отличиться быстрее за указанный период после выхода на поле со скамейки запасных.

Стоит отметить, что для Мариано это первый матч в Примере в текущем сезоне.

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