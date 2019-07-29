Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб

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Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас.

По информации Goal.com, новым клубом 25-летнего доминиканца станет "Монако". В составе монегасков он заменит Радамеля Фалькао, который собирается перейти в "Галатасарай".

Напомним, что Мариано вернулся в "Реал" прошлым летом из "Лиона", но не смог закрепиться в составе.

В минувшем сезоне форвард забил 4 гола в 19 матчах. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Желаю парню удачи,раскрыться там,где ты будешь играть за твой уровень,а не твой вклад в команду,вернись во Францию,порви её,потом отомсти нашему клубу за то,что они так с тобой поступили.

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OkTawius
Димон

ты точно с Z Zone, риторику транслируешь слово в слово

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Mutaloff
Mutaloff

Тебе жалко Мариано не было?В Лионе такое выдавал,но его зачем-то вернули,да ещё и 7 номер дали,мне хочется верить,что после его ухода 7 номер достанется Азару,уйдет в Монако,раскроется и вернётся в другой клуб,хотя может быть,как с Моратой,насолит клубу и уйдёт в Атлетико.Уйди Бензема-давно бы и Мората и Диас раскрылись,но руководству 21 гол вместо 12 Бензема,который забил меньше Рамоса мало,им нужно 5 мячей!

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Mutaloff
Mutaloff

21 гол Мораты,если что.

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Mutaloff
Mutaloff

Вспомни в этом году игру с Ромой,гол какой положил,Бензема бы просто тормоз и отдал бы Кроосу условному.

Mutaloff
Mutaloff

Я никогда не понимал смысла в Мариано,просто по человечески желаю ему удачи.

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Mutaloff
Mutaloff

Z zone я пару раз смотрел,но так себе,скучно и нудно,а других нет(

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Mutaloff
Mutaloff

Ну может у нас в чем-то мнения совпадают,фиг знает

OkTawius
Димон

ох не верю я тебе)) ты ж прям передаёшь всё подряд из сказанного там)

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