Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас.

По информации Goal.com, новым клубом 25-летнего доминиканца станет "Монако". В составе монегасков он заменит Радамеля Фалькао, который собирается перейти в "Галатасарай".

Напомним, что Мариано вернулся в "Реал" прошлым летом из "Лиона", но не смог закрепиться в составе.

В минувшем сезоне форвард забил 4 гола в 19 матчах. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Не пропустите: Рибери отказался перейти в "Монако". | http://soccernews.ru