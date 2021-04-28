Форвард "Реала" Майораль доволен "Ромой". Римляне могут выкупить игрока

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Форвард "Реала" Майораль доволен "Ромой". Римляне могут выкупить игрокаФото: Твиттер @Mayoral_Borja
Агент Алехандро Камано, который представляет интересы нападающего "Реала" Борхи Майораля, выступающего в текущем сезоне за "Рому" на правах аренды, рассказал о планах клиента на будущее.

"Дела у Борхи идут очень хорошо, и я не был бы шокирован, если бы "Рома" его выкупила в конце сезона.

Мы это обсуждали, но сначала команде нужно сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что к обсуждению планов мы вернемся позднее. Но могу точно сказать, что мой клиент счастлив в Риме", – приводит слова Камано Sky Sport Italia.

Как сообщалось ранее, арендное соглашение между "Реалом" и "Ромой" относительно Майораля рассчитано на два года и обошлось итальянцам в 2 млн евро. Римляне могут выкупить игрока за 15 миллионов евро в 2021 году или за 20 млн евро в 2022-м.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в составе "Ромы" в 40 матчах во всех турнирах. На его счету 15 забитых мячей и 7 результативных передач.

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