Форвард "Реала" Майораль может сменить клуб этим летом

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Форвард "Реала" Майораль может сменить клуб этим летом

"Валенсия" и "Лацио" поборются за нападающего "Реала" Борху Майораля. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным издания, итальянский клуб готов заплатить за 23-летнего испанца 20 миллионов евро. Испанцы готовы предложить 15 миллионов евро плюс бонусы.

Футболист провел в минувшем сезоне 36 матчей за "Леванте", забив 9 голов и сделав 2 ассиста. Трансферная стоимость игрока - 10 млн евро.

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Карлыч69
Карлыч69

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