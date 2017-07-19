Форвард "Реала" Майораль следующий сезон может провести в аренде

"Реал" может отдать форварда Борха Майораля в аренду, сообщает Marca.

По сведениям издания, тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы футболист набирался опыта в другом клубе. В его услугах заинтересованы "Алавес" и "Леганес".

В прошлом сезоне Майораль выступал на правах аренды за "Вольфсбург", где принял участие в 21 игре и отметился двумя голами.

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