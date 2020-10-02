"Рома" арендовала форварда "Реала"

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"Рома" арендовала форварда "Реала"

"Рома" арендовала форварда "Реала" Борху Майораля. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Контракт 23-летнего игрока с римским клубом рассчитан на два сезона.

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 2 миллиона евро.

Майораль - воспитанник "сливочных", за первую команду он провел 33 матча, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Ранее также на правах аренды выступал за "Вольфсбург" и "Леванте".

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