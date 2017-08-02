Форвард "Реала" может перейти в "Хетафе"

"Хетафе" проявляет интерес к нападающему "Реала" Борхе Майоралю.

"Майораль интересен многим клубам из Ла Лиги. Пока что мы ни о чем не договорились. Мы понимаем, что этот трансфер будет тяжело осуществить", - сказал спортивный директор "Хетафе" Рамон Планес в интервью Cadena SER.

В минувшем сезоне 20-летний Майораль выступал за "Вольфсбург" на правах аренды, провел за клуб 21 матч и забил 2 гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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