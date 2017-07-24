Форвард "Реала" намерен потребовать объяснений от Зидана

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль намерен встретиться с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом, чтобы обсудить свое положение в команде.

Как информирует испанская пресса, 20-летний нападающий готов предъявить претензии своему наставнику в том, что тот в одном из своих интервью заявил о необходимости приобретения королевским клубом игрока на замену ушедшему в лондонский "Челси" Альваро Морате. В личной же беседе с Майоралем ранее Зидан заверил молодого игрока, что именно он займет освободившееся место в линии атаки "Реала".

Напомним, Зидан прокомментировал матч своей команды против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru