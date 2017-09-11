Форвард "Реала" намерен сменить клубную прописку

Теги реал мадридборха майораль

Форвард "Реала" намерен сменить клубную пропискуФорвард мадридского "Реала" Борха Майораль в зимнее трансферное окно намерен сменить клубную прописку, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 20-летний нападающий выразил недовольство тем, что, несмотря на имеющиеся проблемы "сливочных" в атаке, он так и не получил шанс проявить себя. Учитывая же возможную покупку королевским клубом игрока в линию атаки уже в январе, перспективный футболист планирует сменить команду.

Напомним, зимой "Реал" может расстаться с тремя игроками. | soccernews.ru

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