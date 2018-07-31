Форвард "Реала" продолжит карьеру в Бразилии

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Форвард "Реала" продолжит карьеру в Бразилии

"Коринтианс" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Реала" Серхио Диаса.

Бразильский клуб арендовал 20-летнего парагвайца до конца 2019 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Отметим, что прошлый сезон Диас также провёл в аренде - в составе "Луго" он сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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