Форвард "Реала" рассказал, почему он нарушил карантин, введенный из-за коронавируса
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович самовольно нарушил карантин в Испании и улетел в Сербию, чтобы поприсутствовать на дне рождения своей подруги Софии Милошевич, сообщает AS.
"Когда я прилетел в Сербию, то меня проверили на коронавирус. Тест оказался отрицательным. Я же не знал, что здесь нельзя, как в Испании, ходить по улицам. Я прошу прощения, если обидел кого-то", - сказал Йович.
Впрочем, правительство Сербии не удовлетворено извинениями футболиста и ему теперь грозит уголовное дело.
"Мы уже возбудили несколько уголовных дел против спортсменов. Эти люди ответят перед судом за свои поступки", - заявил министр иностранных дел Сербии Небойша Стефанович
"Вот такой пример подают людям наши футболисты-миллионеры. Они приезжают в Сербию и не уважают ни правила, ни законы", - сказала премьер-министр Анне Брнабич.
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|Команда
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|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14