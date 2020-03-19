Форвард "Реала" рассказал, почему он нарушил карантин, введенный из-за коронавируса

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович самовольно нарушил карантин в Испании и улетел в Сербию, чтобы поприсутствовать на дне рождения своей подруги Софии Милошевич, сообщает AS.

"Когда я прилетел в Сербию, то меня проверили на коронавирус. Тест оказался отрицательным. Я же не знал, что здесь нельзя, как в Испании, ходить по улицам. Я прошу прощения, если обидел кого-то", - сказал Йович.

Впрочем, правительство Сербии не удовлетворено извинениями футболиста и ему теперь грозит уголовное дело.

"Мы уже возбудили несколько уголовных дел против спортсменов. Эти люди ответят перед судом за свои поступки", - заявил министр иностранных дел Сербии Небойша Стефанович

"Вот такой пример подают людям наши футболисты-миллионеры. Они приезжают в Сербию и не уважают ни правила, ни законы", - сказала премьер-министр Анне Брнабич.

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