Форвард "Реала" согласился перейти в "Милан"

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Форвард "Реала" согласился перейти в "Милан"

"Милан" договорился о переходе сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, сообщает LBDV.

По сведениям издания, футболист принял предложение итальянского клуба, который собирается арендовать его на два года с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. В составе "Милана" Йович может заменить шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который, скорее всего, покинет клуб.

"Реал" купил Йовича у "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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