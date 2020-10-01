Форвард "Реала" согласился перейти в "Рому"

Нападающий мадридского "Реала" Борха Майораль согласился перейти в римскую "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист прилетит в Рим завтра, 2 октября. Для завершения перехода форварду осталось пройти медицинское обследование. Ожидается, что римляне арендуют Майораля с правом последующего выкупа.

23-летний Майораль является воспитанником "Реала". Всего он провел за королевский клуб 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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