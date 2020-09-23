Форвард "Реала" заразился коронавирусом

Норвежский нападающий мадридского "Реала" Мартин Эдегор заразился коронавирусом, сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, тест игрока на COVID-19 показал отрицательный результат. В связи с этим футболист помещен на карантин. Остальные игроки "Реала" теперь будут тренироваться по индивидуальной программе.

21-летний Эдегор выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб три матча во всех турнирах. Сдавался в аренду "Херенвену", "Витессу" и "Реалу Сосьедад".

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