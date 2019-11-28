Форвард "Ред Булл Зальцбург" Дака стал автором уникального достижения

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Форвард "Ред Булл Зальцбург" Дака стал автором уникального достижения

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Патсон Дака вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов.

Форвард "быков" стал первым уроженцем Замбии, которому удалось забить гол в матче самого престижного еврокубкового турнира.

Теперь в ЛЧ отличались представители 103 разных стран.

21-летний Дака выступает за "РБ Зальцбург" с 2017 года, сыграл 60 матчей, забил 22 гола и сделал 9 ассистов.

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