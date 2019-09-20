Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В борьбе за приз норвежец опередил Анхеля Ди Марию (ПСЖ), Марка-Андре тер Штегена ("Барселона") и Мислава Оршича ("Динамо Загреб").
Напомним, что Холанд оформил хет-трик в матче с "Генком". Для него эта игра стала дебютной в ЛЧ.
Также стоит отметить, что интерес к 19-летнему форварду уже проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
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