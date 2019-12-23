Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд выбирает между двумя клубами

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Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд выбирает между двумя клубами

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

По информации Bild, 19-летний норвежец собирается сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и дортмундской "Боруссией".

На второй план для футболиста отошли предложения от "Ювентуса" и "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "РБ Зальцбург" 22 матча, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. Отступные в его контракте - 30 миллионов евро.

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