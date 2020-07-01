Форвард "Ред Булл Зальцбург" отказался перейти в "Ливерпуль"

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Форвард "Ред Булл Зальцбург" отказался перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" и Южной Корей Хван Хи Чхан отказался перейти в "Ливерпуль", сообщает Sky Germany.

По сведениям издания, футболист ответил отказом на предложение английского клуба. Форвард намерен перейти в "РБ Лейпциг", чтобы стать заменой нападающему Тимо Вернеру, который подписал контракт с "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний Хван Хи Чхан провел за "Ред Булл Зальцбург" 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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