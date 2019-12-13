Форвард "Рейнджерс" Морелос - лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы

Нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос забил 6 голов в 6 матчах группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, 23-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром вышеуказанной стадии турнира.

Минимально от Морелоса отстали сразу три игрока. В активе Бруну Фернандеша ("Спортинг"), Мунира Эль-Хаддади ("Севилья") и Андража Шпорара ("Слован") по 5 мячей.

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