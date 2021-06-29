Форвард "Ривер Плейт" назвал ЦСКА требования по зарплате

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Форвард "Ривер Плейт" назвал ЦСКА требования по зарплате

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" 

контракт до 2025 года и зарплата в размере 2,5 миллиона евро за сезон.

На форварда также претендуют "Айнтрахт" и "Бешикташ".

Борре выступал за "Ривер Плейт" с лета 2017 года, сыграл 149 матчей, забил 56 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

В разное время за латиноамериканцем охотились "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и "Динамо".

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