Форвард "Ривер Плейт" назвал ЦСКА требования по зарплате

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре может оказаться в московском ЦСКА.

По информации журналиста Николо Скиры, армейцы ведут переговоры с 25-летним футболистом о переходе в качестве свободного агента. Требования колумбийца - контракт до 2025 года и зарплата в размере 2,5 миллиона евро за сезон.

На форварда также претендуют "Айнтрахт" и "Бешикташ".

Борре выступал за "Ривер Плейт" с лета 2017 года, сыграл 149 матчей, забил 56 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

В разное время за латиноамериканцем охотились "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и "Динамо".

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