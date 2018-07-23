Форвард "Ромы" близок к переходу в клуб Серии А

"Сампдория" согласовала переход французского нападающего "Ромы" Грегуара Дефреля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, генуэзский клуб арендует футболиста на год за 1,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 18-19 миллионов.

В прошлом сезоне 27-летний Дефрель провел за "Рому" 20 матчей и забил 1 гол.

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