Форвард "Ромы" досрочно вернулся из аренды

"Торино" разорвал арендное соглашение с форвардом Умаром Садиком.

Как сообщает Football Italia, 20-летний нигерийский футболист досрочно вернется в "Рому".

В этом сезоне Садик принял участие всего в трех играх.

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