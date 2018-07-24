Форвард "Ромы" может перейти в "Торино"

"Торино" проявляет интерес к нападающему "Ромы" Стефану Эль-Шаарави, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начали переговоры с римлянами.

В прошлом сезоне 25-летний Эль-Шаарави провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах и забил 9 голов.

Не пропустите: "Рома" рассматривает пять вариантов на замену Малкому, чей трансфер не состоялся. | http://soccernews.ru