Форвард "Ромы" перенёс операцию на колене

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Форвард "Ромы" перенёс операцию на колене

Нападающий "Ромы" Грегуар Дефрель перенёс операцию на колене, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний француз был прооперирован именно сейчас, поскольку он и так находится в лазарете из-за травмы лодыжки. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Дефрель сыграл за "Рому" 20 матчей, в которых забил всего 1 гол.

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