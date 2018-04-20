Форвард "Ромы" перенёс операцию на колене

Нападающий "Ромы" Грегуар Дефрель перенёс операцию на колене, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний француз был прооперирован именно сейчас, поскольку он и так находится в лазарете из-за травмы лодыжки. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне Дефрель сыграл за "Рому" 20 матчей, в которых забил всего 1 гол.

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