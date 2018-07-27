Форвард "Ромы" перешел в другой клуб Серии А

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Форвард "Ромы" перешел в другой клуб Серии А

"Сампдория" объявила о переходе французского нападающего "Ромы" Грегуара Дефреля, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Генуи арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

27-летний Дефрель выступал за "Рому" с 2017 года, провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Парму", "Фоджу", "Чезену" и "Сассуоло". Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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