Форвард "Ромы" перешел в клуб Джеррарда

"Рейнджерс" объявил о переходе нигерийского нападающего "Ромы" Садика Умара, сообщает официальный твиттер клуба.

Шотландский клуб, который возглавляет Стивен Джеррард, арендовал футболиста на один год.

20-летний Умар во второй половине прошлого сезона выступал за "Бреду", провел за клуб 12 матчей и забил 5 голов.

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