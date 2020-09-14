Форвард "Ромы" Перотти выбыл на три недели из-за травмы

Форвард "Ромы" Диего Перотти из-за травмы не сможет помочь команде на протяжении трех недель. Об этом сообщает Retesport.

По данным источника, у игрока выявлено растяжение бедра. Перотти был травмирован в товарищеском матче против "Кальяри" (2:2).

Недавно сообщалось, что "Зенит" и "Спартак" интересуются форвардом.

В минувшем розыгрыше 32-летний игрок провел за "Рому" 26 матчей, на его счету шесть голов и четыре результативных передачи.

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