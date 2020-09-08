Форвард "Ромы" Шик стал игроком "Байера"
Форвард "Ромы" Патрик Шик стал игроком "Байера". Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Трансферная стоимость игрока - 25 миллионов евро. Соглашение игрока с командой рассчитан до 2025 года. Футболист будет играть по 14-м номером.
September 8, 2020
Шик играл в "Роме" с лета 2018 год. В прошлом сезоне 24-летний нападающий выступал за "РБ Лейпциг" на правах аренды.
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