Форвард "Ростова" перешел в кипрский АПОЭЛ

Исландский нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон перешел в АПОЭЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Кипрский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020.

28-летний Сигурдарсон выступает за "Ростов" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за ростовчан семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. За сборную Исландии сыграл 17 матчей и забил один гол.

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