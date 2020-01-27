Форвард "Ростова" перешёл в "Малатияспор"

"Ростов" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего Видара Кьяртанссона в "Малатияспор".

Турецкий клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца текущего сезона. Другие детали сделки не сообщаются.

"Ростов" купил исландца летом 2018 года, с тех пор он провёл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Кьяртанссон ранее уже сдавался в аренду дважды - сначала "Хаммарбю", а затем "Рубину". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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