Форвард "Ростова" перешел в "Тамбов"

Пресс-служба "Ростова" на официальном сайте объявила о переходе северомакедонского нападающего Давида Тошевски в "Тамбов".

Тамбовский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.

19-летний Тошевски перешел в "Ростов" летом 2020 года из клуба "Работнички" за один миллион евро. Всего он провел за ростовский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2025 года. Сыграл пять матчей за молодежную сборную Северной Македонии.

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