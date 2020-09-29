Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

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Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов, скорее всего, сменит команду до закрытия трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, "Дженоа" находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу 25-летнего футболиста.

Ожидается, что генуэзский клуб заплатит за узбекистанца 8 миллионов евро.

Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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