Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов, скорее всего, сменит команду до закрытия трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, "Дженоа" находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу 25-летнего футболиста.

Ожидается, что генуэзский клуб заплатит за узбекистанца 8 миллионов евро.

Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: В "Дженоа" произошла вспышка коронавируса. | http://soccernews.ru