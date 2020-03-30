Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов признался, что ориентиром в карьере для него являются два бывших форварда "Челси".

"В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них", - сказал Шомуродов.

Уроженец Узбекистана в этом сезоне является одним из лучших голеадоров РПЛ - в его активе 11 голов и 6 ассистов в 22 матчах.

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