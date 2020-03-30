Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется

Теги ростовэльдор шомуродовфернандо торресдидье дрогба

Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов признался, что ориентиром в карьере для него являются два бывших форварда "Челси".

"В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них", - сказал Шомуродов.

Уроженец Узбекистана в этом сезоне является одним из лучших голеадоров РПЛ - в его активе 11 голов и 6 ассистов в 22 матчах.

Не пропустите: "Ростов" опубликовал видео о правилах поведения во время эпидемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов