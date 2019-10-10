Форвард "Ростова" Шомуродов помог Узбекистану разгромить Йемен

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Форвард "Ростова" Шомуродов помог Узбекистану разгромить Йемен

В рамках квалификации ЧМ-2022 сборная Узбекистана нанесла сокрушительное поражение Йемену со счётом 5:0.

Один из голов в этом матче забил нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов, для которого это взятие ворот стала 14-м в 39 матчах за национальную команду.

Узбекистан – Йемен - 5:0

Голы: Кодиркулов, 2 - 1:0, Шомуродов, 33 - 2:0, Искандеров, 53 - 3:0, Тухтахужаев, 72 - 4:0, Сергеев, 90 - 5:0.

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