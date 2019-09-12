Форвард "Ростова" Шомуродов признан лучшим игроком клуба в июле-августе

Теги ростовэльдор шомуродов

Форвард "Ростова" Шомуродов признан лучшим игроком клуба в июле-августе

Болельщики "Ростова" признали нападающего клуба Эльдора Шомуродова лучшим футболистом команды июля-августа.

За 24-летнего форварда было отдано больше всего голосов. На втором месте оказался Роман Еременко, третьим стал Мариас Норманн.

Шомуродов в 8 матчах за команду забил 7 голов и сделал 1 ассист.

После 8 туров РПЛ "Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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