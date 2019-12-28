Форвард "Ростова" Шомуродов женился

Теги ростовэльдор шомуродов

Форвард "Ростова" Шомуродов женился

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов связал себя узами брака.

Избранницей 24-летнего футболиста стала девушка по имени Амина.

Пресс-служба донского клуба опубликовала видео с торжества.

В текущем сезоне Шомуродов сыграл за "Ростов" 21 матч, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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