Форвард "Ростова" Шомуродов женился

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов связал себя узами брака.

Избранницей 24-летнего футболиста стала девушка по имени Амина.

Пресс-служба донского клуба опубликовала видео с торжества.

А вот и видео со свадьбы Элдора и Амины



Наш форвад как всегда чуть стесняется #ФКРостов #МыРостов #Шомуродов #Шома pic.twitter.com/k5EmLlLQYj