Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт"

"Айнтрахт" подписал контракт с игроком роттердамской "Спарты" Рагнаром Ахе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Но остаток сезона он доиграет в чемпионате Голландии.

В текущем сезоне Эредивизии Ахе провел 17 матчей, отметившись 5 голами и 5 ассистами.

Не пропустите: Экс-игрок "Манчестер Сити" Родуэлл перешёл в "Шеффилд Юнайтед"| http://soccernews.ru