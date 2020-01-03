Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт"

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Форвард роттердамской "Спарты" Рагнар Ахе перешел в "Айнтрахт"

"Айнтрахт" подписал контракт с игроком роттердамской "Спарты" Рагнаром Ахе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Но остаток сезона он доиграет в чемпионате Голландии.

В текущем сезоне Эредивизии Ахе провел 17 матчей, отметившись 5 голами и 5 ассистами.

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