Форвард "Рубина" Деспотович оценил свои шансы заиграть в "Реале"

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Форвард "Рубина" Деспотович оценил свои шансы заиграть в "Реале"

Сербский нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович выразил мнение, что он смог бы заиграть в мадридском "Реале".

Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен

"Я ни с одним защитником не имел проблем. Даже когда играл с Ловреном, который был в "Ливерпуле", вообще не чувствовал его за спиной. Если бы меня не отправили в Казахстан в какой-то момент карьеры, то в 22 года играл бы в "Реале". У меня достаточно качеств для этого клуба. Я крутой. Всегда был талантливым игроком, но были проблемы с руководством клубов. Но сейчас я успокоился", - приводит слова Деспотовича "Матч ТВ".

29-летний Деспотович выступает за "Рубин" с 2020 года. Всего за казанский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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