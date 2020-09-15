Форвард "Рубина" Игнатьев нарушил ПДД 174 раза за год

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Форвард "Рубина" Игнатьев нарушил ПДД 174 раза за год

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев, попавший в ДТП, за последний год нарушил правила дорожного движения 174 раза, сообщает "Спорт Бизнес Online". В настоящее время у футболиста 10 неоплаченных штрафов, но ни один из них не является просроченным.

По некоторым данным, виновником аварии, которая произошла 15 сентября, стала девушка, врезавшаяся в автомобиль Игнатьева.

21-летний Игнатьев выступает за "Рубин" с января 2020 года. Всего он провел за казанский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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